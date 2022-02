Atlantic Nickel destina R$ 465 mil para construção de unidade do Corpo de Bombeiros em Ipiaú 

A Atlantic Nickel realizou, nesta quinta-feira (10), o primeiro repasse de verba, que irá totalizar o montante de R$ 465 mil reais concedidos pela companhia, para colaborar com a construção e implantação de um Subgrupamento de Bombeiros Militar (SGBM) na cidade Ipiaú (BA). A doação acontece por meio da assinatura de um convênio de cooperação financeira e institucional com a prefeitura.

O acordo com a gestão municipal tem por objetivo viabilizar a instalação da unidade e garantir condições de maior segurança às populações de Ipiaú e Itagibá, com a oferta de atendimentos especializados a estas duas cidades. O Subgrupamento de Bombeiros atuará na prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, resgates, defesa civil e proteção ao meio ambiente, com respostas ágeis e eficientes frente a situações de emergência.

“Este é mais um passo importante da nossa empresa na execução do seu compromisso de construir legado através da implementação de estratégias contínuas de diálogos institucionais. Buscamos colaborar com a execução de projetos que garantam resultados sociais viáveis e relevantes para as comunidades no entorno da Mina Santa Rita”, celebra Ricardo Campos, gerente geral da Atlantic Nickel.

