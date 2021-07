Atlantic Nickel distribui mais de mil cestas básicas a comunidades na região de Itagibá

A Atlantic Nickel completou, nesta semana, a distribuição de 1.100 cestas básicas entregues este ano a instituições filantrópicas e prefeituras da região sul da Bahia, como resultado das suas estratégias de integração social a fim de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre as famílias e as pessoas acolhidas por estas entidades. Produtora de níquel sulfetado com sede no município baiano de Itagibá, a empresa contempla, com ações contínuas de solidariedade e responsabilidade social, instituições filantrópicas da microrregião, abrangendo Itagibá, Ipiaú e Gongogi, com atenção às localidades de Tapirama e Japomirim, além de viabilizar as entregas também por meio das secretarias de Desenvolvimento e Ação Social dos municípios. As entidades beneficiadas até agora são o Centro Comunitário Dalva Oliveira de Sousa (Itagibá), o Projeto Mão Amiga (Ipiaú), a Fundação Casa Deraldina (Ipiaú), a Associação de Moradores do Bairro ACM (Ipiaú), a Associação AMCHAC (Ipiaú) e o Lar do Idoso (Ipiaú).

O compromisso da Atlantic Nickel é seguir mantendo o apoio às instituições para que possam dar continuidade aos trabalhos, tão relevantes e necessários, de acolhimento a crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

