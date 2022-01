Atlantic Nickel encerra 2021 com resultado de exportação superior a 110 mil toneladas de minério

A Atlantic Nickel, empresa que produz e exporta níquel sulfetado, componente fundamental para a produção de baterias de veículos elétricos, finalizou o ano de 2021 com 11 embarques de minério para exportação, através do Porto de Ilhéus, região sul da Bahia. O total de comercializações em 2021 chegou a 110.409,75 toneladas, representando um resultado de produção da Mina Santa Rita expressivamente superior a 2020, quando a companhia exportou 67,7 mil toneladas de concentrado de níquel.

“É um orgulho imenso fazer parte deste time, que de forma segura e responsável, conquistou mais este resultado. Estamos certos de que 2022 será ainda melhor. Hoje celebramos esta vitória coletiva, fruto de inúmeros esforços individuais em nome do sucesso do nosso negócio e dos impactos positivos que ele proporciona para a região”, destacou Ricardo Campos, gerente geral de operações da Atlantic Nickel.

O último navio com carregamento do minério, que garantiu o resultado anual de 2021, zarpou no final do mês de dezembro, em direção a Finlândia, levando ao continente europeu uma carga de 9.939,80 toneladas.

Desde que iniciou as operações na Mina Santa Rita, em outubro de 2019, a Atlantic Nickel mantém o compromisso de trabalhar em nome da sustentabilidade, sem perder de vista o propósito de atingir o seu máximo potencial de produção, atuando em conformidade com os mais altos padrões de qualidade.

Com mais de 2.500 colaboradores, entre próprios e terceirizados, e atividades em crescente expansão no município baiano de Itagibá, a 370km de Salvador, a companhia vem se consolidando como agente propulsor da transição energética em escala mundial, sendo uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto no mundo e única deste tipo em operação no Brasil.

O panorama de bons resultados de exportação é um indicativo significante de que o níquel se torna, cada vez mais, um recurso fundamental em escala mundial, como solução sustentável para adoção de fontes de energia limpa, que substituem a combustão e reduzem a emissão de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente. – Salvador, 05 de janeiro de 2022.

