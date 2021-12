Atlantic Nickel exporta 100 mil toneladas de minério para alimentar a cadeia de eletrificação de veículos

A Atlantic Nickel, empresa que produz e exporta níquel sulfetado no município baiano de Itagibá, acaba de ultrapassar a marca de 100 mil toneladas de minério comercializadas em 2021. O décimo embarque do ano pelo Porto de Ilhéus, região sul da Bahia, foi finalizado com sucesso, tendo como destino o terminal marítimo de Yingkou, na China. O continente asiático é um dos principais mercados consumidores de matérias-primas que proporcionam fontes de energia limpa, como as baterias utilizadas nos veículos elétricos. Este tipo de transporte representa formas mais sustentáveis de mobilidade e têm no níquel sulfetado um dos seus principais componentes de fabricação.

O total de concentrado de níquel exportado por meio do décimo embarque, finalizado na última semana, foi de 9.130,55 toneladas. Com isso, o resultado parcial de exportações da Atlantic Nickel, neste ano de 2021, chega a exatas 100.469,95 toneladas comercializadas ao mercado internacional, com expectativa de um resultado ainda mais expressivo a ser alcançado com a última remessa anual prevista para o mês de dezembro.

O sucesso das operações é fruto do trabalho de cerca de 2.500 profissionais, entre colaboradores próprios e terceirizados, que contribuem diretamente para a implementação de uma mineração segura, responsável e eficiente. Toda a carga do concentrado de níquel sai da unidade de produção da empresa, a Mina Santa Rita, sediada no município baiano de Itagibá, a apenas 140km de distância do terminal marítimo, por onde o carregamento é embarcado em direção ao mercado internacional de eletrificação.

