Atlantic Nickel inicia Programa de Capacitação para Fornecedores com oferta de cursos a 50 empresas locais

A Atlantic Nickel, empresa que produz e exporta níquel sulfetado no município baiano de Itagibá, concretiza, neste mês de abril, mais um importante passo em suas estratégias de fomento ao desenvolvimento socioeconômico regional. A companhia dá início ao programa ALCANÇAR, um projeto da Atlantic Nickel em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), para promover qualificação empresarial a fornecedores instalados na mesma região que a Mina Santa Rita.

O ALCANÇAR contempla as etapas de mapeamento, seleção e oferta de capacitação a empresas locais, com objetivo de gerar impactos positivos para a cadeia produtiva e comunidades, fomentando a qualificação, o desenvolvimento e a competitividade dos negócios. Durante evento virtual realizado nesta quarta-feira (13), a Atlantic Nickel reuniu representantes de entidades, associações comerciais, imprensa, autoridades e agentes políticos para apresentar as 50 empresas selecionadas, que integram a primeira edição do ALCANÇAR.

Os cursos de capacitação começam neste mês de abril, com duração até maio. O programa representa o compromisso da companhia em manter o cenário de prioridade às relações comerciais com fornecedores da região. “Quanto mais preparadas e capacitadas essas empresas estiverem, melhor poderão desenvolver os seus negócios, e maiores serão as chances de que venham a ser um potencial fornecedor de serviços e suprimentos à Mina Santa Rita”, explica Edgar Martins da Silva, Coordenador de Almoxarifado, Gestão e homologação de fornecedores da Atlantic Nickel. O foco do ALCANÇAR – Programa de Capacitação para Fornecedores é atuar majoritariamente com empresas sediadas nas cidades de Itagibá, Ipiaú, Barra do Rocha, Jequié, Ubatã e Ilhéus.

