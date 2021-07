Atlantic Nickel lança websérie infantojuvenil para ensinar sobre mineração e desenvolvimento sustentável

Você sabe o que é mineração, e como o setor está envolvido com a preservação dos recursos naturais? Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode contar com a ajuda dos curiosos e aventureiros personagens Lua e Pedrinho, protagonistas da Websérie “Jornada da Lua”, um projeto audiovisual da Atlantic Nickel que ensina, de maneira lúdica e divertida, sobre o universo da mineração, a presença dos seus produtos em nosso dia a dia e a relação do setor com o desenvolvimento sustentável. A estreia da “Jornada da Lua” aconteceu no dia 30 de junho, encerrando as comemorações pelo Mês do Meio Ambiente, e dois capítulos já estão no ar. Um novo episódio será publicado toda sexta-feira, às 10h, e o conteúdo está disponível gratuitamente no canal do YouTube da Atlantic Nickel (http://bityli.com/AmUW9). De forma criativa e animada, as crianças – e os adultos também! – aprendem assuntos como a importância dos minérios para a sociedade e como o desenvolvimento sustentável é necessário para garantir o futuro da humanidade.

