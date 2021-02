Atlantic Nickel realiza encontro virtual com a imprensa amanhã (09).

Amanhã dia (09), a Atlantic Nickel vai realizar um encontro virtual com várias jornalistas da região e vai proporcionar um momento em que possam trocar experiências com a jornalista Silvana Oliveira sobre esta árdua e tão importante missão que vocês desempenham diariamente: a produção de notícias para uma audiência cada vez mais exigente e diversificada. Será um momento para ouvir e compartilhar os desafios de quem vive a rotina da apuração “ao vivo” em busca de chegar até a verdade contando com a ajuda das redes sociais.

Jornalista Silvana Oliveira

Gerente de jornalismo da rádio Sociedade da Bahia e âncora do programa Conexão Sociedade, foi responsável pela consolidação da BandNews FM Salvador, onde foi diretora de jornalismo e âncora por 8 anos e meio, apresentadora do programa Band Entrevista na TV, mediadora dos debates eleitorais da BandBahia, além de ter atuado como apresentadora na rádio Metrópole e gerenciado o jornalismo da TVE. Proveniente de São Paulo, onde se formou em jornalismo pela Fundação Cásper Líbero e desempenhou várias funções em meios eletrônicos, está radicada na Bahia há 15 anos. É formada em jornalismo pela fundação Cásper Líbero de São Paulo, pós-graduada em política e estratégia pela ESG e com especialização em política internacional pela USP. Hoje, além de suas atividades junto à rádio Sociedade da Bahia, atua como mestre de cerimônia e mediadora em debates, realiza media training para juristas, empresários, executivos e políticos, cursa Mediação na Estácio e Direito na FSBA, na capital baiana.

A equipe do Blog Jequié urgente, agradece o convite e estará presente no encontro virtual, amanhã às 19:00 horas.

