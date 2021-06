Atlantic Nickel reutiliza 90% da água e promove uso responsável dos recursos hídricos nas operações em Itagibá

A Atlantic Nickel, empresa baiana que produz e exporta níquel sulfetado, tem compromisso com o desenvolvimento sustentável e mantém estratégias que permitem o uso inteligente e responsável dos recursos hídricos, além de promover uma cultura organizacional voltada para a mudança de hábitos, capaz de construir um futuro com vida em nosso planeta.

Dentro das operações em Itagibá, o funcionamento de um circuito próprio de reaproveitamento permite o retorno de 90% da água captada em cavas, pilhas, planta de beneficiamento e outras áreas, possibilitando a reutilização no processo produtivo. Isso faz com o que o consumo de água nova represente 10% do total, preservando a disponibilidade hídrica do Rio das Contas e do Rio do Peixe, que favorecem o abastecimento das comunidades locais.