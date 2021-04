Atlantic Nickel ultrapassa marca de 29 mil toneladas exportadas para produção de veículos elétricos

A Atlantic Nickel, empresa produtora de níquel sulfetado, componente fundamental na fabricação de baterias de carros elétricos, já ultrapassou a marca de 29 mil toneladas de concentrado de níquel exportadas até aqui, neste ano de 2021. Toda a carga foi escoada através do Porto de Ilhéus, região sul da Bahia, em direção a países da Ásia e Europa – com destaque para a China.

Com o terceiro embarque do ano realizado no início deste mês de abril, a empresa segue cumprindo o cronograma de produção e escoamento previsto para 2021, e se orgulha de contribuir progressivamente para uma tendência global de transição energética, que gera impactos positivos no meio ambiente. A produção de veículos que dispensam o motor a combustão resulta na redução de poluentes emitidos na atmosfera.

Por ser uma das maiores minas de níquel sulfetado a céu aberto do mundo e a única em operação no Brasil, a Atlantic Nickel está preparada e bem posicionada para atender à demanda internacional da eletrificação. Em 2020, foram 67,7 mil toneladas de concentrado de níquel produzidas na planta localizada no município baiano de Itagibá, onde o propósito do negócio está alinhado com a adoção de padrões e práticas internacionais de sustentabilidade.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários