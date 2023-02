Atleta do Doce Mel é contratada pelo Fortaleza para disputar o Brasileirão Feminino 2023

Depois de brilhar no Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2022, pelo time do Doce Mel, a atacante Thainá Santos acaba de ser contratada pelo Fortaleza para disputar o Brasileirão 23 série A2. A atleta já está integrada ao elenco, no Centro de Treinamentos Ribamar Bezerra, visando o calendário de competições que serão disputadas ao longo deste ano. A primeira competição será o Brasileiro Feminino sub 20, com início no dia 8 de março.

Thainá, nascida no distrito de Barra Avenida, município de Jequié, foi projetada por Tinho Vereador, no ano passado, quando era treinador da equipe do Doce Mel. Ele apostou no talento da adolescente que não decepcionou. Pelo contrário, se mostrou uma gigante nos gramados, fazendo um grande Campeonato Baiano, a ponto de encher os olhos de quem é amante do bom futebol.

Outra atacante, Sol, com passagens por Jequié, tanto pela ADJ quanto pelo Doce Mel, e que também recebeu especial atenção no esquema de jogo do treinador Tinho, veste, na atual temporada, uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Ele disputará o Brasileiro A pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Sua última atuação foi pelo Vitória. Informações e Foto: SITE JEQUIÉ E REGIÃO

