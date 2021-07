Atleta Jequieense conquista medalha de bronze em Campeonato Internacional de Jiu Jitsu

O atleta Roberto Araújo atleta do sensei Bruno Duque , viajou para o Rio de Janeiro em busca de um sonho e assim foi. Disputou o campeonato Internacional Master South América , realizado pela IBJJF no Rio de janeiro e voltou de lá com a medalha de Bronze somando pontos para equipe Nova União. O jiu jitsu tem crescido muito na cidade e com fé em Deus vamos alcançar projetos maiores.

