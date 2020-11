Atleta jequieense de Jiu-Jitsu traz medalha de competição em Brasília

O atleta jequieense de Jiu-Jitsu, Bruno Borges Duque, 34 anos, responsável pela equipe Nova União Jequié, aluno do Sensei Leandro Carvalho líder da Nova União Bahia garantiu, no último domingo (01), a terceira colocação no AJP TOUR BRASÍLIA INTERNATIONAL PRO GI, realizado em BRASÍLIA DF, na ASA SUL – L2 – CEP: 70200-700 | CAS – SGAS 609/610, CONJUNTO C, MÓDULO 70

GINÁSIO DO SINDILEGIS,.

O atleta competiu na categoria MASTER 1 até 94 kg e disputou três lutas até conseguir a 3 colocação. “Hoje eu não conto com o apoio de patrocinadores.”

Atualmente o atleta treina em Jequié, Bahia, onde se prepara para com seus alunos e amigos da equipe Nova União Jequié para próximas disputas.

” Nós da BD Jiu Jitsu- Nova União Jequié, te convidamos para conhecer o benefício que essa arte nós trás. Nos procure.”

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários