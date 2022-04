Atleta Jequieense é convocada para a Seleção Brasileira Feminina de GoalBall; ASSISTA

A Associação Paradesportiva do Interior da Bahia – APIB, que tem como objetivo oferecer esporte, cultura, lazer e serviço social às Pessoas com Deficiência – PCDs, informa ao povo baiano, em especial aos jequieenses que a atleta Hoseane Costa Pereira (22 anos), integrante da equipe de goalball da nossa instituição foi convocada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais – CDBV, para compor a Seleção Brasileira Feminina de GoalBall, no I Campo de Treinamento de Base da modalidade, que será realizado no período de 03 à 10 de abril de 2022, na cidade de São Paulo-SP. Parabenizamos Hoseane e todos os profissionais que contribuíram para que o desempenho da nossa atleta fosse reconhecido. Ser APIB é mais que falar, é agir!

