Atleta Jequieense Tainá marca gol em goleada no Brasileiro Sub-20

A atacante jequieense, Tainá, foi um dos principais destaques da vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ela fez gol, sofreu pênalti, cobrou falta e participou de outros lances na goleada por 4×0 diante do Cresspom/DF, em partida realizada na tarde desta quinta-feira (30mar23), na capital do Ceará.

O jogo, válido pela terceira rodada, foi o primeiro em casa na competição. A quarta rodada será no dia 20 de abril contra a boa equipe do Minas Brasília, em Brasília.

Integrante do Grupo D, o Fortaleza enfrenta as equipes do Grupo C em partidas de ida e volta. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a segunda fase.

Tainá nasceu no distrito de Barra Avenida, no município de Jequié, sendo projetada para o futebol pelo técnico Vereador Tinho, quando treinava a equipe Doce Mel. Informações e Foto: SITE JEQUIÉ E REGIÃO

