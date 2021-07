Atletas do projeto Judô Ação participam de circuito e trazem medalhas para a cidade de Jequié

Aconteceu no último dia (30), na cidade de Lauro de Freitas, a segunda etapa do Circuito Baiano de Judô-Unimed. Atletas da cidade de Jequié e que participam do Projeto Judô Ação, participaram e trouxeram para Jequié duas medalhas. No masculino o atleta Jequieense ficou em 2º lugar, já no feminino em 3º lugar. Parabéns para toda equipe de atletas do Projeto Judô Ação, que se dedicaram e tão bem representaram a cidade de Jequié no evento que foi organizado pela FEBAJU (associação baiana de Judô).

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários