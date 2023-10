Atletas do Projeto JudôAção representam as suas escolas no JEB’s e trazem 3 medalhas para Jequié

O evento esportivo escolar mais esperado do ano, foi realizado na capital do Brasil, e 04 atletas do Projeto Judô Ação integraram a delegação da Bahia no evento, e fizeram bonito, conquistando três medalhas de Bronze, e mais uma vez representa as suas escolas, Jequié e Bahia muito bem, os medalhistas foram:

Rhavi Santiago

Escola Municipal Aliria Argolo

Jequié

Peso: Médio

Maria Luiza Santos

Colégio da Polícia Militar

Jequié

Peso: M. Médio

Thayla Gomes

Escola Municipal José Francisco de Almeida

Jequié

Peso: Ligeiro

Técnico: Arlon Ferreira

Parabéns a todos (as) atletas

Agradecimento especial a @sudesbesporte

, @educacaobahia e ao @_nte22 pelo apoio e carinho a todos os atletas do estado da Bahia.

https://www.instagram.com/p/CzBbxs6ONBl/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Comentários no Facebook:

Comentários