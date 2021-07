Atletas Jequieenses do projeto Judô Ação participam de circuito baiano hoje (30) em Lauro de Freitas

Acontece hoje (30), na cidade de Lauro de Freitas, a segunda etapa do Circuito Baiano de Judô-Unimed. Uma equipe de atletas da cidade de Jequié e que participam do Projeto Judô Ação, embarcaram na manhã de ontem (29), onde vão disputar a competição e representar o nome de Jequié no circuito. O evento é organizado pela FEBAJU (associação baiana de Judô), e marca o retorno das atividades na Bahia. O prefeito Zé Coca, compareceu juntamente com os secretários Hassan Iossef (Governo) e Celso Galvão ( Desenvolvimento Econômico), para desejarem boa sorte aos atletas.

