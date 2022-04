Atletas Jequieenses participaram do Campeonato Brasileiro de Jiujitsu

No último domingo (10) os atletas da Academia Bruno Duque Jiujitsu , Equipe NOVA UNIÃO, participaram do Campeonato Brasileiro da CJJB na cidade de Feira de Santana. A equipe levou um total de 13 atletas e voltou para casa com 14 medalhas: 5 de ouro , 3 de prata e 5 de bronze. “Gostaríamos de agradecer ao apoio da Nova União-BA, CT Leandro Carvalho, a Prefeitura de Jequié, através do Secretário de Esportes Matheus Budega, a Instel Projetos e Instalações Elétricas, Viveiro Distribuidora, Mercado DFábrica, Truck Z, Cross Experience São Judas, MDL-Bola de Neve, e o preparador físico e também Sensei Emerson Paim.” A equipe segue nos treinos e já se prepara para uma nova competição no mês de junho.

