Atletas participam de etapa final do Campeonato Baiano de Tiro e trazem troféus para Jequié

Aconteceu no último final de semana na cidade de Juazeiro – BA, a final do Campeonato Baiano de tiro (IPSC). Vários atletas do CTJ ( Clube de Tiro Jequieense), representaram a cidade de Jequié e trouxeram resultados positivos para nossa cidade. Laís Sampaio que é natural de Vitória da Conquista, já representa a cidade de Jequié desde o ano de 2015, quando ingressou no Clube de Tiro Jequieense. De lá pra cá, Laís vem colecionando títulos. Campeã Baiana na divisão Light em 2017, Vice campeã na divisão Standart damas em 2018, Campeã Baiana standart em 2019 e agora mais uma vez traz o título de Campeã Baiana em 2021. Além da atleta Laís Sampaio, outros atletas também foram premiados. Thainá Armentano ficou em 4° Lugar no ranking da divisão Production Damas, Rubens Datila 4 ° Lugar Production Policial, Julival 5 ° Lugar Production Sênior. O tiro esportivo vem crescendo a cada dia, e a cidade de Jequié tem um dos melhores Clubes de Tiro do Brasil. Tendo dois estandes de tiro, um na zona rural da cidade, onde já foi realizadas várias etapas de campeonatos baianos e brasileiros e um estande no centro da cidade, que segundo os atletas, é um dos mais modernos da Bahia.

