Ator Jequieense Jomir Gomes contracena com Bruno Gangliasso na Série SANTO da Netflix

Dia 16 tem estreia da Série “SANTO” na Netflix que contará com um elenco de peso e grandes nomes do cinema como Bruno Gagliasso, Raúl Arévalo, Victória Guerra e o Jequieense Jomir Gomes, conhecido por promover e incentivar o Teatro e a Cultura em nossa cidade.

Jomir Gomes estará participando da série que é uma produção da Netflix Espanha e Netflix Brasil e este anúncio foi feito por ele, em uma postagem através do seu instagram @jomirgomes – com uma foto ao lado do ator Bruno Gagliasso.



Uma novidade que gerou muita alegria e foi recebida com muito orgulho por Jequié e Região.





Esta é a primeira participação em uma série do ator que já acumula em sua carreira nove filmes e uma novela.



Jequié em peso estará prestigiando Jomir Gomes, dia 16 na Netflix.

Parabéns Jomir!



