Ator Jequiense Yan Quadros é destaque no principal festival nacional de cinema

O filme Rosa Tirana, dirigido pelo poçoense, Rogério Sagui, que tem sido aclamado pela crítica como a revelação do cinema brasileiro, e que virou notícia nos principais jornais da Bahia e do brasil, conta também com a atriz impecável, Kiarah Rocha, e com nada mais, nada menos, que o pai do cinema, José Dummont.

Chegou a vez do interior da Bahia ser destaque na principal competição do festival nacional de cinema de Tiradentes na histórica cidade do ciclo de ouro de Minas Gerais.

Sinopse

Em uma terra banhada de sol, durante a maior seca que o sertão nordestino já viveu, a menina Rosa mergulha em uma longa travessia pela caatinga árida e fantasiosa, em busca de um encontro com nossa senhora Imaculado, a rainha do sertão. Com um tom perspicaz, a trama é envolvida por um amalgama de fatores que, na aridez da paisagem retratada, torna-se fertilizante para a compreensão do drama humano, a partir do olhar da pequena protagonista. O ator Yan Quadro, atualmente reside na cidade de Penedo, estado de Alagoas.

