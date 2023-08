Através do Jequié urgente Família reencontra Idosa no estado do Amazonas depois de 40 anos; ASSISTA

Um reencontro emocionante e que levou 40 anos para acontecer. Isso mesmo. Familiares de Judite Ribeiro Santos, hoje com 73 anos, não acreditava que a mesma ainda estava com vida. Tudo começou no mês de Maio do corrente ano. Quando a reportagem do Jequié Urgente, recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Gilson, e contou que morava na cidade de Aripuanã, no estado do Amazonas. O mesmo disse que na rua em que ele morava, tinha uma senhora que era conhecida como “dona baiana”, e que depois do esposo dela ser atropelado, os vizinhos encontraram uma identidade da idosa, onde informava que ela era natural da cidade de Jequié-Bahia e se chamava JUDITE RIBEIRO SANTOS. O senhor Gilson, nos informou que a idosa e o esposo estavam em situação de rua, quando vários moradores através de uma campanha, conseguiram fazer um cômodo para ambos. Depois de alguns dias internado, o esposo da idosa acabou morrendo em um Hospital local.

ABAIXO VÍDEO QUE FIZEMOS NO MÊS DE MAIO PROCURANDO POR FAMILIARES.

Logo após publicação do vídeo, vários familiares entraram em contato com o senhor Gilson na cidade de Aripuanã, e informaram que a senhora Judite teria saído de Jequié há mais de 40 anos e não tinha paradeiro certo. Ao saber da situação, a prefeitura da cidade de Ipiaú, onde também moram familiares idosa. Entrou em ação através da Secretária de Desenvolvimento Social Rebeca Cancio, e em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade de Aripuanã. Foi feita uma operação através da prefeitura de Aripuanã no Amazonas, e embarcaram a Jequieense Judite acompanhada de uma enfermeira, com destino a Salvador na Bahia. Uma verdadeira maratona, onde foram 3 dias navegando por um rio do Amazonas, e uma viagem de avião de Manaus até Salvador. Nossa reportagem foi até a cidade de Ipiaú na Bahia, e entrevistamos familiares e também a Coordenadora do CREAS de Ipiaú, Jamile Torres. ASSISTA ENTREVISTA LOGO A BAIXO

