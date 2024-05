Audiência pública na Comissão de Saúde da Alba vai discutir a implantação de casa de apoio a pacientes renais e transplantados

A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou nesta terça-feira (14) solicitação do deputado municipalista Hassan (PP), e vai realizar audiência pública, no dia 28 deste mês de maio, para discutir a importância e a necessidade urgente de implantar em Salvador uma casa de apoio para dar suporte aos pacientes renais e transplantados. “Uma casa de apoio na capital vai contribuir para a humanização do tratamento e promoção da saúde integral dessas pessoas”, defendeu Hassan, destacando a importância de proporcionar ambiente acolhedor e seguro, tanto aos pacientes adultos como aos pediátricos, que se deslocam do interior do estado para o tratamento em Salvador.

Membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento, Hassan informou que, através de indicação, solicitou ao governador Jerônimo Rodrigues, e à secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, que analisem a viabilidade de implantar a casa de apoio. Durante a reunião da comissão, que contou com as presenças do presidente do Instituto Renal Bahia, José Vasconcelos de Freitas, da vice-presidente Soraia Amorim, da psicóloga Rosimeire Correia e do diretor médico Junior Guerra, o parlamentar ponderou que é significativo o número de pessoas acometidas de Doenças Renais Crônicas (DRC) que se deslocam a Salvador para tratamento, e não contam com uma casa de apoio na capital, enfrentando dificuldades para seguir com o tratamento, principalmente os transplantados no pós-operatório.

Justificando sua solicitação de audiência pública, o parlamentar afirmou que “a criação de uma casa de apoio estadual para pacientes renais e transplantados será uma ação de grande valia do ponto de vista humanitário, para a melhoria da qualidade de vida desse contingente”. Hassan avaliou também que a instalação da casa de apoio na capital vai contribuir para reduzir os elevados custos com hospedagem dos pacientes e seus acompanhantes, em especial os pacientes pediátricos, que precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Ele entende também que a casa de apoio “servirá como centro de educação e capacitação, oferecendo workshops, palestras e materiais educativos, pois pacientes renais e transplantados necessitam de informações específicas sobre cuidados com a saúde, nutrição e manejo da doença”.

O presidente do Instituto Renal Bahia, José Vasconcelos de Freitas, agradeceu ao deputado Hassan pelo apoio e empenho em defender a implantação de uma casa de apoio em Salvador. Ele afirmou que pacientes transplantados correm risco de morte se não contarem com cuidados e ambientes apropriados para o tratamento e recuperação. Ele informou que a incidência das DRC no Brasil é preocupante, atualmente com mais de 150 mil pessoas acometidas. “Na Bahia o índice é menor, em torno de 15 mil pacientes, das quais 10 a 11 mil fazem hemodiálise. Vasconcelos disse ainda que “as pessoas com insuficiência renal crônica são afetadas por inúmeras outras enfermidades, e todas são cardiopatas”. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) até 2040 a enfermidade será a quinta causa de morte no mundo.

Comentários no Facebook:

Comentários