Aulão Beneficente será na próxima quinta-feira (07), em Jequié

O SIGMA – CURSOS PREPARATORIOS convida a todos para o AULÃO BENEFICENTE, voltado aos candidatos que irão prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Jequié. O aulão ocorrerá no próximo dia 07/07, das 18h às 22h, no Centro de Cultura ACM. Os portões serão abertos as 17h.



O evento contará com a presença de toda a Equipe SIGMA, que irá fazer uma revisão final, com os principais assuntos a serem cobrados na prova. Para ter acesso ao aulão, o candidato deverá trocar sua pulseira por dois kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues na sede do SIGMA (Rua Manoel Vitorino, 966, Campo do América). Para maiores informações, entre em contato pelo número 73.991128467.

