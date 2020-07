Aulas da rede pública e privada continuam suspensas por mais 30 dias em Jequié

Em novo decreto publicado no ultimo dia (15), o prefeito de Jequié decidiu suspender por mais 30 dias as aulas da rede pública e privada do município.

Em Decisão, foi citada o alto número de contaminados pelo Covid-19 no município. Desde o início da pandemia até agora, já são mais de quatro meses sem aulas na rede pública e privada do município.

Logo mais as 19 horas de hoje (17), o editor deste blog, fará uma LIVE ao vivo com Fernanda Freire, que é proprietária de escola em Jequié e vai nos contar como está sendo para manter os compromissos com funcionários, como os alunos estão se adaptando com as aulas remotas e muito mais.

