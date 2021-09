Aulas na rede municipal de ensino tiveram início ontem (13), em Jequié

Marcado por grandes mudanças operacionais e estratégicas, a Prefeitura deu início, nesta segunda-feira, (13), à retomada do ensino presencial aos alunos do Sistema Municipal de Ensino, relativo ao Ano Letivo Continuum 2020-2021. Momento aguardado por muitos gestores, coordenadores pedagógicos, professores, trabalhadores da Educação, pais e alunos, que tiveram de seguir diversos protocolos sanitários para ter acesso às unidades de ensino.

Neste primeiro momento, chamado de etapa híbrida, os estudantes estarão ocupando 50% da capacidade da sala de aula, de forma escalonada. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e com a implementação do Plano de Retorno das Aulas, executado de forma a aumentar os protocolos de biossegurança, tanto no preparo da alimentação escolar, quanto no atendimento dos alunos, todos os esforços vêm sendo feitos com o objetivo de reduzir os riscos de contaminação.