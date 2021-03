Após quase um ano com as aulas das escolas municipais suspensas, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, retomou o ano letivo continuum 2020/2021 e segue com aulas remotas para os alunos das escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino. Como parte do Plano Geral de Retorno às aulas, esteve também produzindo e disponibilizando as atividades escolares aos alunos, esses, que terão o material para estudo em suas residências.