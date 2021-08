Aulas semipresenciais do Ensino Fundamental serão iniciadas nesta segunda-feira (09)

Após o início das aulas semipresenciais dos estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino, em 26 de julho, será a vez dos 125.481 estudantes do Ensino Fundamental iniciarem o ensino híbrido, na próxima segunda-feira (9). As unidades escolares que ofertam o Ensino Fundamental de forma compartilhada ou exclusiva em todo a Bahia já estão preparadas com todos os protocolos sanitários recomendados, como termômetros para a aferição da temperatura, disponibilização de pias e álcool 70% para higienização das mãos e distanciamento entre as carteiras, dentre outras medidas de biossegurança.

Assim como está ocorrendo com as aulas do Ensino Médio, as turmas também serão divididas em 50%. Metade dos alunos irá na segunda, quarta e sexta; e a outra metade irá na terça, quinta e sábado. Nos demais dias, os estudantes participam das aulas e atividades remotas. A divisão da turma se dará por letra e as escolas já estão em contato com os estudantes e as famílias para os ajustes que se fizerem necessários.

Nova rotina escolar – Ao entrar na escola, os estudantes em uso obrigatório de máscaras, terão suas temperaturas aferidas por um funcionário da escola. Os mesmos serão direcionados para fazer a higienização das mãos, em pias disponíveis nas escolas, ou por meio dos dispensers de álcool em gel 70%, instalados em locais estratégicos e de fácil acesso. Além disso, os estudantes receberão kits contendo máscaras de proteção e uma nova camisa da farda. A alimentação também já está sendo reforçada com a oferta de duas refeições por turno letivo.

