Aulões do Enem promovidos pela SEC devem alcançar mais de 17 mil estudantes em 140 escolas, neste sábado (23)

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado, das 8h às 12h, mais uma edição dos aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. As atividades serão desenvolvidas em 140 unidades escolares de 89 municípios e devem alcançar mais de 17 mil estudantes.



Os aulões, que integram o Programa Universidade para Todos (UPT) da SEC, realizado em parceria com as quatro universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC) e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), são ministrados por professores/monitores destas universidades. O objetivo é ampliar as oportunidades de aprendizagens dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica.



Em Salvador, os aulões serão realizados nos colégios estaduais Nelson Mandela, Barros Barreto e David Mendes. No interior, a iniciativa envolverá, por exemplo, estudantes do Colégio Modelo, em Canavieiras; do Polivalente de Gandu; do Colégio Assis Chataubriand, em Feira de Santana; do Colégio Estadual Marieta Pereira, em Tremedal; do Colégio Estadual São Vicente de Paulo, em Bom Jesus da Lapa; e do Colégio Estadual de Seabra, em Seabra.



Até o mês de novembro, cerca de 35 mil alunos devem participar dos aulões nos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Além dos aulões aos sábados, o UPT tem atividades de segunda a sexta-feira, no contraturno das aulas eletivas e do horário oposto ao do trabalho para os alunos beneficiados. A iniciativa abrange todos os componentes curriculares e acontece em 22 polos de 300 municípios, envolvendo 18.966 estudantes. Os alunos também recebem orientação profissional para entender o que é projeto de vida; quais são os cursos que cada universidade pública oferece; e qual o perfil de profissional, entre outros assuntos. Informações: GOVBA E Foto: Amanda Chung

