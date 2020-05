Aumenta para 76 o número de pessoas que testaram positivo para o Covid-19 em Jequié e mais um paciente vai a óbito

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, apresenta o Boletim Epidemiológico do Coronavírus, desta quarta-feira, 6, atualizado às 19h, com o registro de mais um óbito. Um paciente de 63 anos e que residia no bairro Joaquim Romão, estava internado, estado grave, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Geral Prado Valadares desde o dia 29 de abril, tendo recebido a confirmação para Covid-19 no dia 3 de maio. Ele era tabagista, possuía histórico de hipertensão e doenças cardiovasculares crônicas e veio a óbito nesta quarta-feira, 6. O Boletim também registra um aumento expressivo de novos casos positivos, totalizando 76 pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Destes, 44 foram diagnosticados por meio do método laboratorial RT-PCR. 28 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença.