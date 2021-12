Aumente suas chances de ganhar na Mega da Virada

Todo mundo sonha em ganhar na loteria, é claro. Ainda mais agora, com tanto desemprego e com o preço de tudo lá nas alturas. Mas será que você já tentou de verdade ganhar? Fez mais do que marcar 6 dezenas aleatórias no volante, pagando os R$ 4,50 correspondentes?

Se quiser realmente investir um pouco mais de tempo e dinheiro para tentar aprender como ganhar na Mega da Virada, que terá o prêmio recorde da história este ano, 350 milhões de reais, preste atenção nas dicas que serão listadas abaixo e coloque-as nos seus jogos. Mas ande rápido! O sorteio acontece no próximo dia 31 de dezembro.

Escolha alguns dos números que costumam sair mais

Não se sabe o motivo, mas alguns números acabam se repetindo ao longo dos anos. Faça uma pesquisa apurada e recheie seus volantes com alguns deles. Se a sorte lhe indica um caminho, por que não segui-la? Os sorteios dos últimos 3 anos tiveram os seguintes números:

ANO NÚMEROS SORTEADOS

2018 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

2019 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

2020 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Jogue em mais números que os da aposta simples

Com quantos números, se ganha na Mega da Virada? A resposta é 6, mas a estatística, realizando um jogo desses, é de 1 chance em 50 milhões de apostas. O melhor a se fazer é escolher mais dezenas. A Mega permite a marcação de até 15 números. O preço, no entanto, se mostra proibitivo. Mas marcando apenas uma dezena a mais, as chances já crescem em 50%. Tente!

Participe de bolões

Em jogos comunitários, as oportunidades de se sair vencedor do sorteio crescem muito, pois serão mais bilhetes e vários deles com dezenas extras marcadas. Vale a pena participar de alguns deles. Pode ser aqueles prontos, oferecidos pelas atendentes das lotéricas, ou você mesmo pode organizar o seu, com amigos, irmãos e colegas de trabalho.

Não jogue em sequências longas ou apenas em números pares

Só em filme há apostadores que acertaram números consecutivos muito grandes. Na vida real, só com 2, ou no máximo 3 deles, já houve sorteios premiados. Evite ao máximo ou vai perder tempo e dinheiro. A mesma coisa acontece com números pares ou ímpares. Nunca houve um sorteio só com um ou o outro. Tente mistura-los sempre nos seus bilhetes

Procure alguns números primos e os marque

A estatística mostra que se o sorteio não privilegia os números pares ou ímpares, mas o mesmo não acontece com os primos. É um conceito que pouco se vê na vida real, mas na matemática, os números primos – que só se dividem por ele mesmo ou por 1 – costumam aparecer em diversas ocasiões. Não discuta com os teóricos ou os místicos. Coloque-os nos bilhetes e seja feliz.

Marque números aleatórios

Sabe aquela velha mania de sempre fazer jogos com os mesmos números? Não vale nada… Cada sorteio zera tudo! Se você jogar assim, será apenas por superstição ou apego emocional. Placa de carro, telefone da vovó ou data de aniversário, nada disso tem chances a mais de ganhar do que números escolhidos na hora. Que tal uma surpresinha, pra ser diferente?

Agora que você já conhece as principais dicas, aumente suas chances de ganhar na Mega da Virada, colocando-as em seus volantes, pro sorteio de 2021/2022. Pode ter chegado a sua hora de mudar de vida pra sempre. Bons jogos!

