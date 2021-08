Avenida de acesso à Praça Duque de Caxias no Alto da Prefeitura será interditada neste domingo (15).

Com o objetivo de apoiar as práticas recreativas e de lazer para os frequentadores da Praça Duque de Caxias, conhecida como Alto da Prefeitura, no Jequiezinho, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da Superintendência de Trânsito (SUMTRAN), vai interditar, temporariamente, a Avenida Antonio Carlos Magalhães, neste domingo, 15, a partir das 8h, indo até às 18h.

O espaço conta com uma grande área ao ar livre, podendo ser utilizada para atividades recreativas, sem a necessidade de demasiada aproximação entre as pessoas, mantendo, assim, todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia. O trecho que será interditado compreende a partir da sede do Fórum Bertino Passos, incluindo as duas pistas, e se estenderá por toda a rotatória no entorno do prédio sede da Prefeitura.

