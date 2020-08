Avenida João Goulart em Jequié está as escuras

Não param de chegar fotografias em nossa redação, mostrando a situação de várias ruas que estão literalmente as escuras. Na manhã de hoje (04), alguns leitores nos enviaram fotos, que mostram a Avenida João Goulart, ao lado da Praça da Bíblia, que está as escuras. Segundo informações, já faz alguns meses que os postes estão com as lâmpadas apagadas. recentemente a prefeitura de Jequié, tem feito reposição de lâmpadas em algumas localidades da cidade. Fotos: Leitor Blog Jequié Urgente

