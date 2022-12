Avenida Rio Branco irá ganhar pergolado, concreto estampado e paisagismo

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue com as obras de urbanização e vem revitalizando diversas ruas e avenidas, como a construção dos canteiros centrais da Rua 15 de Novembro e da via lateral da Praça da Bandeira, substituindo a sequência de blocos de concreto que dividiam a pista. Essas intervenções, agora, estão sendo executadas na Avenida Rio Branco, bairro São José, e na Avenida São Bernardo, no bairro São Luís.

A obra que está sendo executada na Avenida Rio Branco, uma das vias com maior fluxo de veículos, movimentação de pessoas e oferta de serviços no município, tem o objetivo de permitir mais acessibilidade aos moradores, pedestres e frequentadores, que utilizam esses canteiros para atravessar as vias com mais segurança e conforto, sem necessitar disputar espaço com os veículos que fazem a conversão sentido Praça do Viveiro. O projeto conta com a instalação de um pergolado, a aplicação de concreto estampado e paisagismo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários