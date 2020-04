Bahia alcança a marca de 80 cidades com transporte intermunicipal suspenso

A cidade de Valença terá o transporte intermunicipal suspenso a partir de domingo (19). A medida, que visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na Bahia, foi publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (18). Com a decisão do governador Rui Costa, o estado alcançou a marca de 80 municípios com a restrição, válida até o dia 3 de maio.

A determinação considera circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. Foto: Julio Cesar/TV Ba hia

