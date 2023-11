Bahia alcança índice de 85% de participação dos estudantes da rede estadual nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica

Com um índice de participação de 85%, a Bahia deve registar, este ano, um recorde na participação nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), aplicada em todo o país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As avaliações são voltadas para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio e 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é subsidiar o diagnóstico da Educação Básica brasileira e os fatores que podem interferir no desempenho do estudante, bem como oferecer elementos para a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas.



Com o aumento no volume de participação na avaliação, que foi iniciada no dia 23 outubro, mais escolas terão seu resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) publicado, pois atingiram o quantitativo mínimo de 80% de estudantes avaliados. A estimativa é que 83% das escolas que disponibilizam o 3° ano do Ensino Médio e 80% das escolas com o 9° ano terão os resultados publicados.



Além de garantir o crescimento do quantitativo dos estudantes que fizeram a prova Saeb, a articulação realizada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) também dá maior celeridade à sua aplicação em todo o Estado. A data final para a realização dos exames é dia 17 de novembro e a estimativa é que a Bahia conclua o processo até esta sexta-feira (10).



Para alcançar o alto índice de participação nas provas, a SEC vem adotando uma série de estratégias envolvendo desde atividades de recomposição da aprendizagem, com o uso de plataformas digitais, à realização de aulões e simulados e a valorização da carreira do magistério público estadual. Vale destacar, ainda, as ações de mobilização da comunidade escolar da rede estadual de ensino em todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação.



“Todo este trabalho articulado e o empenho da rede estadual são mais uma demonstração da forma como nosso governo trata a Educação. Estamos confiantes de que todo este esforço trará resultados muito positivos para o desempenho dos estudantes da rede estadual não só na prova Saeb, mas também na sua formação escolar”, destaca a secretária da Educação, Adélia Pinheiro

