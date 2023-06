Bahia apresenta estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional em evento de destaque em São Paulo

A estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), ganhou destaque, nesta quinta-feira (15), na Naturaltech 2023, realizada em São Paulo.



Na Arena Conhecimento, o público conheceu como o projeto está trabalhando para diversificar e enriquecer a alimentação das famílias agricultoras, por meio da produção de alimentos orgânicos e agroecológicos.



No evento, Wecsley Ferraz, coordenador de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Bahia Produtiva, demonstrou a satisfação em representar o Governo da Bahia e falar sobre o trabalho realizado no projeto. Ele abordou temas como segurança alimentar, biodiversidade e os produtos da agricultura familiar do estado. A discussão contou com a participação de representantes de outros estados, como Paraná e São Paulo, proporcionando um debate enriquecedor.



Valéria Paschoal, nutricionista e diretora do VP-Centro de Nutrição Funcional, destacou a importância da presença da Bahia na Naturaltech e ressaltou que a experiência de Segurança Alimentar e Nutricional do Bahia Produtiva é única. “Gestores de outros estados e empresas nacionais e internacionais apreciam os produtos das cooperativas e os alimentos orgânicos e da biodiversidade apresentados. A experiência da Bahia serve como exemplo para melhorar a segurança alimentar no estado e pode ser uma inspiração para o mundo”.



Ana Flávia Borges Badui, representante do Instituto Kairós e da comissão de produção orgânica do estado de São Paulo, elogiou uma abordagem ampla da Bahia em relação à segurança alimentar e à cadeia produtiva. Ela enfatizou a importância de políticas públicas que democratizam o acesso aos alimentos orgânicos e valorizam a participação de produtores, produtoras e consumidores.



A Bahia está presente na Naturaltech com o estande da Agricultura Familiar, onde 15 cooperativas estão apresentando uma diversidade de produtos. O evento continua até sábado (17), proporcionando uma oportunidade única para os visitantes conhecerem e levarem para a casa o sabor da Bahia. Fotos: André Frutuôso/CAR-GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários