Jequié está entre as piores porcentagens em vacinação contra Covid-19 da Bahia. Apenas 26%

Após a autorização de vacinação para idosos a partir de 90 anos, o secretario de saúde da Bahia afirmou que só receberão doses suplementares os municípios que avançarem além de 75% de vacinação do grupo prioritário. Das dez cidades que receberam mais doses, só Conquista passou de 75%, entre elas a pior porcentagem é Jequié com 26%.

Entre os municípios com pior percentual de doses aplicadas estão: Santluz com 5,7%, aplicando 22 doses, Santo Amaro tem 7,4% de aplicações com 61 doses, Conceição do Jacuípe com 12,4% de aplicações e 62 doses, Ibirapitanga com 15,2% de doses aplicadas em relação as doses distribuídas e 81 doses injetadas e Biritinga com 15,8% de percentual e 30 doses, de acordo com a Sesab.

Já entre os 214 municípios têm acima de 75% de doses aplicadas. Ao todo, 38 deles já aplicaram todas as doses que receberam. Ao todo a Bahia já vacinou até esta sexta-feira (29) 154.720 pessoas. Informações: Site Bahia Notícias