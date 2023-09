Bahia bate recorde na produção de ovos: Investimentos da CAR impulsionam resultados 

Desde o apoio à base produtiva até a comercialização, os recursos aplicados geraram um impacto significativo. Por meio dos projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, aproximadamente, sete mil famílias foram beneficiadas. As ações incluem a implantação de entrepostos de ovos, a criação de aviários equipados com tecnologia e serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) para garantir o manejo adequado das aves.

A Associação Quilombola do Engenho Novo, localizada em Cachoeira, é um exemplo do impacto positivo desses investimentos. Antes do apoio da CAR, as famílias tinham apenas algumas galinhas. Com o suporte, a Associação expandiu suas operações, construindo galinheiros e recebendo assistência técnica para cuidar das aves. Elenilton Farias, presidente da Associação, compartilha sua experiência: “Com o apoio da CAR, cheguei a ter 400 galinhas. Aprendemos a cuidar delas, cercamos os galinheiros e agora temos renda com a criação. Vendemos ovos e até as mesmas galinhas”.

Em Pitandas, a construção de um entreposto para embalagem, classificação e comercialização de ovos da Cooperativa de Produtores de Aves e Suínos de Pintadas (Coopaves) traz novas perspectivas para a região. Esse entreposto terá a capacidade de processar 3.600 ovos por dia e trabalhar mais renda e qualidade de vida para as famílias agricultoras da região.

Lenildo Rios, diretor-presidente da Coopaves, enfatiza a importância deste empreendimento. “A chegada desse entreposto agrega valor à produção, atendendo às legislações vigentes. Hoje, a minha renda vem da galinha caipira, é um investimento que dá certo, é promissor e gera renda”.

Os projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, executados pela CAR com cofinanciamento do Banco Mundial e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), respectivamente, desempenham um papel crucial no crescimento da produção de ovos.

Comercialização

Para que esses produtos alcancem tanto os mercados institucionais quanto os convencionais, a CAR, em parceria com os Consórcios Públicos Intermunicipais, promoveu certificações do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em todo o estado.

Em Araçás, o entreposto de beneficiamento de ovos da Granja Santa Helena também tem motivo para comemorar. O Selo de Inspeção Municipal (SIM) permitiu que a granja oferecesse produtos de qualidade com garantia de segurança sanitária. Juliano Lefundes, administrador do projeto, ressalta a importância do selo. “O Selo nos tira de uma condição irregular e nos permite oferecer a garantia de que nossos produtos são de qualidade e possuem segurança sanitária. Atendemos aos requisitos de higiene em toda a cadeia do ovo, desde a produção até a embalagem e transporte”.

As ações, investimentos e certificações estão transformando a avicultura na Bahia, gerando empregos, aumentando a renda das famílias agricultores e impulsionando a economia do estado. Com uma produção recorde de ovos e um compromisso contínuo com a qualidade, a Bahia está decolando como um importante polo produtor de ovos no Brasil. Informações e Foto: ASCOM CAR