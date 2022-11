Bahia e Doce Mel decidem o título no jogo de volta no Pituaçu

Sábado, dia 5 de novembro, as 15 horas, no Estádio Roberto Santos (Pituaçu) em Salvador, com transmissão Ao Vivo pela TVE, teremos o jogo de volta da final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2022, na primeira partida no Estádio Waldomiro Borges em Jequié terminou 0 x 0.



O Bahia por ter feito a melhor campanha de forma invicta ganhou a vantagem do mando de campo na decisão do titulo estadual, as duas equipes disputarão o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 2023, o Bahia na Série A1 e o Doce Mel na Série A3.

