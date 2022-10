Bahia é o terceiro estado do Nordeste que mais reduziu mortes violentas

Depois do Rio Grande do Norte (-20,2%) e do Maranhão (-16,9%), a Bahia aparece com diminuição de 11% entre janeiro e junho de 2022. A Bahia é o terceiro estado da região Nordeste com a maior redução das mortes violentas entre os meses de janeiro e junho de 2022. Depois do Rio Grande do Norte (-20,2%) e do Maranhão (-16,9%), a Bahia aparece com diminuição de 11% de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte.

Os dados foram coletados do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Nordeste (CIISPR NE), que fica sediado no Ceará. Os noves estados da região têm representantes na unidadade. A Bahia disponibilizou dois servidores. Além do RN, MA e BA, aparecem na sequência o Ceará, Paraíba e Sergipe, com diminuições de 7,4%, 5% e 4,8%, respectivamente. Pernambuco (10,6%), Piauí (5,7%) e Alagoas (3,6%) apresentaram aumento das mortes violentas no mesmo período. Foto: Divulgação/SSP

