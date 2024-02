Bahia inicia Jornada Pedagógica para preparação do ano letivo de 2024

A Jornada Pedagógica 2024 na Bahia, com o tema “Aprendizagem para Cidadania, Liberdade e Democracia”, começou ontem quinta-feira (1º) e vai até 7 de fevereiro. Nesta fase inicial, há ênfase no reconhecimento da escola e na preparação para as atividades, incluindo dois processos formativos: um para capacitar os professores no uso do diário eletrônico e outro voltado ao conhecimento do tablet como recurso pedagógico central para o ano.

Nos primeiros dois dias, acontece o acolhimento e a integração da comunidade escolar. Nos dias 5, 6 e 7, há formações sobre o diário eletrônico e o uso pedagógico do tablet, visando fortalecer as habilidades dos professores para uma transição suave às inovações planejadas.

Adélia Pinheiro, secretária da Educação do Estado, destaca a relevância da jornada como parte do planejamento iniciado em dezembro de 2023 durante a pré-jornada: “a proposta é alinhar estratégias e fortalecer o vínculo com a comunidade escolar, considerando os desafios do novo ano letivo”.

A primeira etapa, até 7 de fevereiro, abrange atividades administrativas e momentos formativos digitais para professores e profissionais de apoio. A segunda etapa, programada para 20 a 23 de fevereiro, incluirá o diagnóstico inicial, seguido por ajustes no planejamento pedagógico nos dias 7 e 8 de março.

A professora Ana Lúcia Dantas enfatiza a importância da jornada para planejar a prática ao longo do ano: “a troca de experiências e o alinhamento de estratégias são essenciais para enfrentar os desafios. Acredito que esta jornada vai fortalecer nossas práticas, proporcionando um ambiente de aprendizado melhor. Estamos ansiosos para aplicar o que aprenderemos e tornar o ano letivo de 2024 um período de crescimento e realização para todos na comunidade escolar”.

Destacando o compromisso com a formação para democracia, liberdade e autonomia, a diretoria reforça o papel crucial da escola como ambiente de aprendizagem, cuidado e proteção. A jornada culminará nos dias 26 e 27, quando professores e funcionários se dedicarão ao planejamento do período letivo, evidenciando o comprometimento da escola em oferecer um ambiente educacional sólido e adaptado aos desafios contemporâneos. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

