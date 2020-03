Bahia já registra 123 casos confirmados do Coronavírus

A Bahia registra 123 casos confirmados com coronavírus (Covid-19), o que representa 3% do total de casos notificados. Até o momento, 1240 casos foram descartados e não há óbitos. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas desta sexta-feira (26). Ao todo, 16 pessoas estão curadas. No momento seis pacientes se encontram hospitalizados.

Município Casos % ALAGOINHAS 1 0,81 BARREIRAS 1 0,81 BRUMADO 1 0,81 CAMAÇARI 1 0,81 CANARANA 1 0,81 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 1 0,81 CONDE 1 0,81 FEIRA DE SANTANA 9 7,32 ILHÉUS 2 1,63 IPIAÚ 1 0,81 ITABUNA 2 1,63 JEQUIÉ 1 0,81 JUAZEIRO 2 1,63 LAURO DE FREITAS 7 5,69 PORTO SEGURO 10 8,13 PRADO 2 1,63 SALVADOR 78 63,41 SÃO DOMINGOS 1 0,81 TEIXEIRA DE FREITAS 1 0,81 Total Geral 123 100,00

Os casos confirmados estão distribuídos em 19 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (63,41%). Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais. Dentre os casos confirmados, 55,3% são do sexo feminino e 44,7% do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 23,58% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (2,15) seguida da faixa de 80 e mais (1,59), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos. Ressaltamos que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações em www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

Comentários no Facebook:

Comentários