Bahia passa a ter 18 cidades com transporte intermunicipal suspenso

Mais três municípios baianos estão com o transporte intermunicipal suspenso devido a medidas de controle e prevenção do coronavírus: Correntina, Entre Rios e Santa Maria da Vitória. A decisão foi publicada na edição eletrônica deste domingo (22) do Diário Oficial do Estado e tem validade de dez dia, a partir da zero hora da segunda-feira (dia 23). Os ônibus podem entrar no terminal rodoviário dessas cidades até as 9h. O decreto inclui toda modalidade de transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário.

Com a publicação do novo decreto, a Bahia soma 18 municípios com transporte intermunicipal suspenso. Os outros 15 são Salvador, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Guanambi, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Simões Filho, Porto Seguro, Prado, Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Vitória da Conquista e o Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. Informações: Secom – Secretaria de Comunicação Social – Governo da Bahia. Foto Divulgação Google.

