Bahia recebe novas doses de imunizantes e pode antecipar 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Na próxima quarta-feira (13), os 417 municípios da Bahia vão receber mais uma remessa de imunizantes da Pfizer contra a Covid-19. Seguindo determinação do Ministério da Saúde, que reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante em todo país, em meados de setembro, a vacina passou a ser ministrada com o intervalo de 8 semanas e não mais com o aprazamento anterior, de 12 semanas.

Com a mudança, é necessário estar atento quanto a antecipação do retorno aos postos de saúde para a conclusão do esquema vacinal. “É preciso destacar que essa mudança é válida somente para os que tinham o aprazamento de 12 semanas, e já tem cerca de 3 semanas que esse intervalo foi reduzido. Por exemplo, quem estiver com prazo de retorno até 10 de novembro, já pode procurar seus municípios a partir de agora para tomar a segunda dose”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), Vânia Rebouças.

