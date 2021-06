Bahia recebe novas doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (18).

O departamento de logística do Ministério da Saúde errou na informação passada para a Coordenação de Imunização da Bahia sobre o quantitativo de doses de vacinas da Pfizer/BioNTech, que estavam previstas para chegar à Bahia nesta quinta-feira (17). Ao invés das 201.240 doses informadas inicialmente, serão entregues 183.690. Além do quantitativo, houve mudança também no horário da chegada da remessa. Antes prevista para chegar num voo às 20h45 desta quinta-feira, o novo horário previsto é 0h40 desta sexta-feira (18).

As 143.400 doses do Butatan continuam com a previsão de serem recebidas às 9h35 desta sexta-feira.

Os imunizantes devem ser enviados a partir desta sexta-feira para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.

