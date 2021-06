Bahia receberá mais 146.250 doses de vacina contra Covid-19

A Bahia receberá nesta terça-feira (08) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech. A carga, com 146.250 doses, tem previsão de chegada ao aeroporto de Salvador às 20h45. Este será o maior quantitativo deste imunizante recebido na Bahia até o momento.

As vacinas serão conferidas pela equipe da Coordenação Estadual de Imunizações e devem começar a ser enviadas para os municípios ainda esta semana, utilizando a mesma logística que será montada para a remessa de vacinas com previsão de chegada na quinta-feira. “Como os municípios ainda estão com estoque de imunizantes, temos a possibilidade de fazer este envio junto com a remessa da vacina Astrazeneca/Fiocruz prevista pra chegar nos próximos dias”, afirma a coordenadora de imunização do Estado, Vânia Rebouças.

