Bahia registra 1.190 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou 1.190 novos casos de Covid-19 e 53 mortes pela doença em 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda (19) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados nesta data. No total, o estado tem 1.174.613 casos confirmados desde o início da pandemia, com 25.250 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos com coronavírus é de 60%

