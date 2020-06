Bahia registra 30.481 casos confirmados de Covid-19, 3.484 pessoas recuperadas, 937 óbitos

A Bahia registra 30.481 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), o que representa 19,03% do total de notificações no estado. O boletim epidemiológico ainda contabiliza 13.484 pessoas recuperadas, 937 óbitos e 16.060 indivíduos monitorados pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 342 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (57,73%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ipiaú (7.738,76), Itajuípe (7.564,30), Uruçuca (7.066,62), Salvador (5.979,78) e Urandi (5.883,06).

