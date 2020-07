Bahia registra 4.296 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.296 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +2,7%), 70 óbitos (+2,1%) e 3.830 curados (+2,7%). A elevação do número de óbitos diários deve-se, exclusivamente, a um represamento temporário dos dados do município de Salvador, em virtude da metodologia utilizada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, após a confirmação laboratorial, existe uma etapa de investigação epidemiológica. Somente após as duas análises, os casos são confirmados. Do total de 70 mortes no estado, 44 possuem residência na capital baiana.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 32.2655 casos descartados e 83.006 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas destas quinta-feira (30).

